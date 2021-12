Dragués par Anderlecht et Kompany

Adversaires ce week-end, Edward et Will auraient chacun pu affronter les Zèbres le week-end dernier au Mambourg. En effet, les deux frangins ont tour à tour tapé dans l’œil de Vincent Kompany, avec qui Edward Still partage désormais la classe en quête de leur brevet UEFA pro. Ainsi, de part et d’autre de son séjour anversois en compagnie d’Ivan Leko en 2020, l’aîné des Still aurait pu rejoindre le staff anderlechtois. Pas totalement convaincu par le rôle incertain qui l’attendait au sein de la galaxie Kompany à Neerpede, Edward avait d’abord préféré attendre Ivan Leko, qu’il savait proche de rejoindre le matricule 1, avant de s’envoler avec lui pour la Chine sans envisager une autre destination que celle qui le menait à Shanghai. Même si sa quête de maîtriser le hasard sur le terrain influence son mode de vie et qu’il s’était dès lors renseigné sur sa destination asiatique avant d’y emmener son savoir et sa soif d’apprendre encore et toujours.