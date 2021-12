Charleroi, une idée commune non concertée

Le hasard de la vie a aussi failli mener Will plutôt qu’Edward au Sporting il y a quelques mois. Sans avoir connaissance du mail envoyé par son frère depuis Shanghai, le Standardman avait lui aussi postulé pour prendre la place laissée vacante par Karim Belhocine sur le banc du Mambourg. Mis de côté au Beerschot où son cas n’était pas tranché, il se voyait en effet bien traverser le pays pour poursuivre sa route de T1 au Sporting. En vain puisque la magie avait déjà opéré entre Mehdi Bayat et Edward Still, grâce à un mail qui détaillait une idée du football tellement proche de celle du patron carolo que ce dernier a cru que Pierre-Yves Hendrickx en était l’initiateur. « L’approche qu’il a eue de m’envoyer un dossier de quarante pages m’a donné envie de parler avec lui. On a prévu un rendez-vous d’une heure sur Zoom et il en a duré trois. J’ai eu un vrai coup de foudre professionnel. Il m’a autant surpris que lors de mon premier rendez-vous avec Roberto Martinez », soulignait Mehdi Bayat lors du stage d’avant-saison.