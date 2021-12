Proche dans la vie, moins dans la conception du jeu

Anciens analystes vidéo, on a souvent voulu rapprocher les deux frères lorsqu’ils ont commencé à faire leur trou, fût-ce dans l’ombre d’Ivan Leko pour Edward. Pourtant, ce dernier est beaucoup plus féru de « datas » que ne l’est Will. « Ed est peut-être le plus à cheval sur cet aspect-là, mais nous savons tous les deux que tout ne se trouve pas dans les datas », nous disait d’ailleurs Will en début de saison.

Et s’ils attendent de leur équipe qu’elle donne sa vie sur le terrain, leur conception du jeu n’est pas similaire. Même s’ils ont tous les deux l’amour des phases arrêtées, un héritage de leur enfance passée devant Match of the Day.

« On a une identité de jeu à l’anglaise, avec le dépassement de soi au cœur du jeu. On sent quand les gens trichent », nous expliquait encore Edward Still. Et de poursuivre : « On sait qu’on va perdre parfois, mais il y a une manière de perdre, en ayant tout donné. »