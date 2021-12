Standard – SC Charleroi: opposition de Still

Les Rouches accueilleront les Zèbres ce dimanche, à 18h30 à Sclessin. Et ce choc entre les deux rivaux marquera également les retrouvailles entre Will Still, T2 du Standard, et son frère Edward, entraîneur du Sporting Charleroi.

Presque cinq ans, c’est l’improbable laps de temps qu’il aura fallu aux deux plus jeunes entraîneurs de l’histoire de la Pro League pour s’affronter à nouveau sur les bancs de l’élite belge. Will (29 ans) et Edward (30 ans) Still seront en effet physiquement opposés pour la première fois depuis le 16 mai 2017, quand Saint-Trond avait battu le Lierse en Playoffs 2. Si leurs employeurs se sont croisés l’an passé, ils n’étaient pas présents tous les deux puisqu’Edward souffrait du Covid lors du derby Antwerp-Beerschot. Conscients que leur avenir footballistique se jouerait avant tout comme mentor, ils ont rapidement mis leurs espoirs sur le pré de côté pour épancher leur soif de connaissances tactiques. Avant d’en arriver à cette conclusion, Will a toutefois tenté sa chance à Saint-Trond et à Malines notamment, sans réel succès. Et là où son grand frère a raccroché depuis un bon moment, Will sillonne encore les terrains provinciaux du Brabant quand son emploi du temps le lui permet.