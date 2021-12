Sodexo conclut un accord pour vendre le cabaret Le Lido au groupe hôtelier Accor

Un porte-parole de Sodexo annonce que le groupe "a conclu un accord avec Accor sur un projet de cession du Lido de Paris", au terme de plusieurs semaines de négociations, confirmant une information du quotidien Les Échos, et précise qu'une communication sera faite aux "instances représentatives du personnel en début de semaine prochaine".

"Activité à part dans le portefeuille de Sodexo Live!, le Lido de Paris ne s'inscrit plus dans sa stratégie de croissance", cette filiale du groupe Sodexo "ayant choisi de recentrer ses investissements sur le développement de la restauration et des services, et des marques Lenôtre, Bateaux Parisiens, Batobus et Yachts de Paris", a détaillé le porte-parole.