Codeco: quelles solutions pour les parents avec la fermeture des écoles?

Le Codeco a tranché. A partir du 20 décembre, les enfants de maternelle et de primaire devront rester à la maison. Un casse-tête pour de nombreux parents qui devront trouver des solutions de garde, quand ce n’est pas déjà le cas aujourd’hui à cause d’écoles fermées. Chômage temporaire, congés, nounou « partagée »… Voici quelques pistes à considérer.

Des vacances une semaine plus tôt que prévu… Si l’idée ne déplaira probablement pas aux plus jeunes, elle devrait être plus difficile à avaler pour les parents qui travaillent et qui devront s’organiser. La solution la plus facile et la moins coûteuse pour faire garder son bambin reste de solliciter l’aide d’un proche ou d’un grand-parent. Prudence toutefois dans ce dernier cas, avec le risque de contamination des personnes âgées.

La réponse pourrait aussi venir directement de l’école, qui doit en théorie organiser un accueil pour les enfants des parents sans solution de garde, notamment le personnel de soins. Si aucune de ces solutions ne vous convient, d’autres formules sont possibles. Tour d’horizon.