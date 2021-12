La CGSP-Enseignement se dit «très déçue» des mesures adoptées par le Codeco

La CGSP-Enseignement s’est dit vendredi soir « très déçue » par les mesures décidées par le comité de concertation concernant l’école, estimant que celles-ci n’allaient finalement que peu influer la situation sanitaire.

« On décide d’imposer le port du masque dès 6 ans. Mais en Flandre, où le masque a déjà été imposé depuis plusieurs semaines (en 5e et 6e primaire, ndlr), le taux de contamination y est plus fort que dans les écoles francophones. Je ne suis donc pas convaincu que ce sera une mesure efficace. Ce sera en plus très compliqué avec les tout petits », prédit le syndicaliste. Ce dernier ne se réjouit pas plus de la décision d’imposer l’hybridation des cours dans le secondaire.