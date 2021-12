«Ce qui me séduit avec le PTB, c’est leur présence sur le terrain»

Une banderole PTB accrochée à la grille de l’enclos de l’église. Ou deux mondes qui se heurtent. Pourtant, sur la place du ballon, à Jumet Gohyssart, ça ne choque plus personne. Le froid est piquant et le soleil tente de percer entre les nuages chargés de pluie. Ce samedi, sur une place fréquentée, alors que le café d’en face reçoit Saint-Nicolas au son du tambour, la section locale de Jumet, une des communes fusionnées pour former Charleroi, a organisé un rassemblement centré sur le thème du prix de l’énergie. La semaine précédente, c’était la section de Montigny qui avait, symboliquement, organisé « l’enterrement d’un radiateur » sur le même thème. Une vingtaine de militants arrivent par grappes sur ce coin de la place. Quelques badauds, attirés par l’attroupement, ont décidé de les rejoindre pour écouter les discours. Pour réchauffer tout le monde, la section a prévu cafés et chocolats chauds. Zouhir est venu avec sa fille. Le prix de l’énergie, ça lui parle.