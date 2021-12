Coronavirus: la vaccination des 5-11 ans se rapproche

Alors que les contaminations chez les enfants de maternelle et de primaire étaient au cœur de ce énième Codeco, la question de la vaccination des plus jeunes se précise aussi dans notre pays. Pour rappel, le 25 novembre dernier, l’Agence européenne du médicament (EMA) a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Un vaccin qui présente la même technologie à ARNmessager que pour les adultes mais dont le dosage a été adapté. Ainsi, les vaccins pédiatriques sont trois fois moins dosés que ceux des adultes et des adolescents. Ils sont également conditionnés dans des fioles différentes pour éviter toute confusion entre les dosages adultes et infantiles lors de l’administration. Des caractéristiques qui nécessitent une adaptation des lignes de production chez Pfizer qui livrera ses premières doses en Europe, le 13 décembre.