Météo: l’IRM émet une alerte pour plusieurs provinces

Une alerte jaune aux conditions glissantes a été émise par l’IRM ce vendredi. Une première zone de faibles précipitations se déplacera vers les régions de l’est dans les prochaines heures. Elle ne devrait pas donner plus de 1 à 2 cm, principalement au-dessus de 400 m d’altitude. En fin de soirée, les précipitations se renforceront sur l’ensemble de l’Ardenne, mais elles se transformeront progressivement en pluie avec une transition possible et temporaire par de faibles pluies ou bruines verglaçantes entre 400 et 500 m d’altitude environ, explique l’institut.