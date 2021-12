Bourse de Bruxelles - L'Europe recule dans le sillage de Wall Street

Proximus (16,51) était en baisse de 1,43 pc, Orange Belgium (19,46) et Bpost (7,04) cédant par ailleurs 0,71 et 1,19 pc. Elia (106,80) et Melexis (100,50) étaient en baisse de 1,48 et 1,28 pc en compagnie de Aperam (42,71) et Umicore (43,21), négatives de 0,93 et 1,05 pc. Aedifica (111,70) et WDP (40,38) reculaient de 0,80 et 0,69 pc, Ackermans (147,70) et Colruyt (40,17) de 0,81 et 2,00 pc.

Hors BEL 20, Celyad (4,54) s'envolait de 42,3 pc après une augmentation de capital à l'inverse de Bone Therapeutics (0,77) qui plongeait de 16,7 pc dans le même cas. Onward Medical (11,04) et Acacia Pharma (1,24) remontaient de 4,9 et 2,3 pc, Hyloris (15,55) gagnant 2,6 pc alors que Advicenne (7,00) et Nyxoah (16,88) chutaient de 4,2 et 4 pc, Oxurion (1,92) et Biocartis (3,62) de 3 et 2,4 pc, Acacia Pharma (1,24) de 2,3 pc.