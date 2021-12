Verstappen-le-précoce a appris la patience

Plus jeune pilote de F1 (à 17,5 ans !), plus jeune vainqueur en Grand Prix, Max Verstappen aura mis 7 ans pour enfin lorgner le titre. Plus tard que Vettel, Alonso ou Hamilton, donc. Le Britannique est encore en mesure de le faire vaciller.

Arrivé en Formule 1 à 17 ans et demi, avant même d’avoir son permis, Max Verstappen n’avait mis qu’une bonne année pour battre un autre record de précocité à l’occasion du Grand Prix d’Espagne 2016 : celui du plus jeune vainqueur, dont il avait alors dépossédé Sebastian Vettel, qui avait à l’époque mis deux ans et demi de plus pour glaner son premier succès. Plus marquant encore : Max Verstappen venait alors de disputer son tout premier Grand Prix au volant d’une voiture « gagnante » : la Red Bull de Daniil Kvyat, dont il avait hérité en lieu et place de sa plus modeste Toro Rosso.

Déjà convaincu d’avoir accueilli l’une des plus belles pépites de son histoire, le Formula One Circus ne doutait alors pas un instant que Max Verstappen allait encore bousculer d’autres records avant de marquer plus fort encore la F1 de son empreinte.