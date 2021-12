Patrick Lefevere fait son entrée dans le cyclisme féminin: «Je veux voir ce que cela peut donner»

L’équipe cycliste NXTG a annoncé vendredi qu’elle avait reçu le soutien d’Experza, une société d’interim fondée en 2010 par Sylvie Anraed avec le soutien de Patrick Lefevere. Il s’agit là pour le patron de Deceuninck-Quick Step d’une entrée dans le cyclisme féminin.

L’équipe s’appelera NXTG by Experza et poursuivra sa mission première de formation de jeunes cyclistes. Parmi elles, on dénombre Fien Masure, 18 ans, Senne Knaven, 18 ans, Britt Knaven, 21 ans, Amber Aernouts, 21 ans, et Lone Meertens, 23 ans.