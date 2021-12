«Fire»: se serrer la ceinture, investir et partir à la retraite à 45 ans

« Fire » consiste à augmenter son épargne tout en investissant pour atteindre l’indépendance financière et la retraite avant l’heure. Un mouvement encore mineur en Belgique mais qui attire les jeunes.

A 36 ans, Sebastien Aguilar se présente comme « papa à plein-temps ». Depuis trois ans, cet ancien ingénieur de Braine-l’Alleud a pu mettre sa carrière entre parenthèses. Ni héritage, ni coup de casino, sa recette tient en un acronyme : « Fire », pour Financial independence retire early (indépendance financière, retraite anticipée).

Le principe : réduire ses dépenses tout en accumulant des actifs financiers pour vivre de ses investissements, et quitter le marché du travail. Un programme séduisant, qui fait miroiter une pension « à 45 ans », un affranchissement des contraintes d’un emploi « obligatoire » et un contrôle sur ses finances. Un brin idéaliste, le mouvement séduit un public jeune en quête de liberté et de sécurité financière.