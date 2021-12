Peter de Caluwe: «Pas de jauge à 200. Je vais plaider pour un taux ppm maximal de CO2, une approche salle par salle»

Alors que ni l’horeca, ni le sport ni les écoles ne ferment, le gouvernement a pris envers la culture une mesure immédiate, indéfendable, incompréhensible, qui utilise un instrument de mesure depuis longtemps dépassé : la jauge absolue et identique pour tous. Même avec masque et CST, même avec un public silencieux et assis, les spectacles en intérieur sont interdits au-dessus d’un plafond absolu de 200 personnes, quels que soient la taille des salles, les types de spectacles, les systèmes de ventilation mis en place avec certification par les virologues.