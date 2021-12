Le message de Caroline Désir aux enfants: «Vous n’êtes pas responsables» (vidéo)

« On va vous aider »

« On sait que c’est difficile, le port du masque c’est difficile, mais on va vous aider », a promis la ministre, ajoutant qu’il avait été demandé aux instituteurs et institutrices d’accompagner les élèves, notamment en permettant des moments de pause. « C’est à nous, adultes, à prendre nos responsabilités, à nous protéger, à respecter les gestes barrières, à limiter nos contacts entre adultes », a-t-elle plaidé. « On va essayer ensemble de franchir ce cap. »

La ministre Désir a aussi tenu à s’adresser aux adolescents, confrontés au retour d’un enseignement hybride entre présentiel et distanciel à partir de mercredi « s’il n’y a pas d’examens ». Les évaluations se tiendront en effet en présentiel. Ce mode hybride est mis en place « pour une durée limitée dans le temps. Ce n’est pas le modèle que nous voulons », a insisté Caroline Désir, soulignant que cet enseignement avait été difficile à vivre tant pour les adolescents que pour le corps professoral l’an dernier. « On vous demande de nous aider à passer le cap, ces efforts sont demandés pour retrouver une scolarité normale. »