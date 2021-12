Les confidences de Selim Amallah: «Je ne suis pas un individualiste»

En exclusivité pour Sudinfo, Selim Amallah se confie avant le choc wallon de dimanche entre le Standard et Charleroi. Sur le niveau de jeu de l’équipe liégeoise, son rôle, sa relation avec Leye et les supporters rouches et ses envies d’ailleurs.

Absent jeudi face au Beerschot en raison d’un coup direct sur la hanche reçu quatre jours plus tôt à Gand, Selim Amallah devrait signer son retour aux affaires ce dimanche soir à l’occasion du choc wallon entre le Standard et Charleroi. En préface de ce rendez-vous qui reste, en Wallonie, l’un des incontournables du championnat, le maître à jouer de Sclessin nous a accordé une longue interview. En étant comme il est sur le terrain et en dehors, accrocheur, combatif et sans fard.

Une blessure aux adducteurs à la mi-octobre face à Louvain, un coup direct sur la hanche dimanche dernier à Gand : cette accumulation de petits pépins physiques vous inquiète-elle ?