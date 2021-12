La RTBF veut maintenir «Viva for Life»: «Reste à savoir comment…»

« Viva for Life » aura bien lieu. » Tel est le message posté sur les réseaux sociaux par les organisateurs sur leur page Facebook. Le rendez-vous est donc maintenu du 17 au 23 décembre, « reste à savoir comment… ». « Les enfants et les associations ont besoin de vous », ajoute-t-on.

Depuis le 25 novembre, les équipes de la RTBF s’attellent au montage du célèbre cube pour la neuvième édition du projet visant à lutter contre la pauvreté infantile. Et toutes les options sont envisagées pour la tenue de l’événement : prévu avec Covid Safe Ticket et masque obligatoire, le huis clos depuis la Grand-Place de Tournai n’est pas exclu. « Dès que les mesures sanitaires et les protocoles d’accueil seront connus, nous vous les communiquerons », précise encore l’organisation.