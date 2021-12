La Pro League adresse une lettre ouverte aux supporters: «Montrez que le football se bat pour éradiquer au plus vite le Covid»

La Pro League s’est réjouie de l’absence de nouvelles restrictions dans les stades suite au comité de concertation de ce vendredi, permettant notamment le maintient de la pleine capacité des stades. Les supporters pourront donc toujours venir encourager leurs équipes, mais devront le faire en respectant strictement le port du masque.

À travers une lettre ouverte adressée aux supporters, l’organisation des clubs professionnels a tenu à insister sur ce point, indiquant que par ailleurs, « les joueurs et le staff porteront à nouveau, pour le moment, un masque sur le banc, avant et après le coup de sifflet, et inviteront les supporters à suivre leur exemple.