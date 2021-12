Sortie du nucléaire: le débat est rouvert, la Vivaldi écartelée

Avec la crise sanitaire, c’est l’autre grand dossier de la législature, compte tenu de ses implications stratégiques : la Belgique sortira-t-elle du nucléaire en 2025 ? Comme l’avait annoncé le gouvernement de Guy Verhofstadt en 2003, comme le laisse à penser (et davantage) l’accord Vivaldi de septembre 2020, comme le souhaitent ardemment les formations écologistes aux affaires, comme y travaille la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen). On voit bien l’enchaînement, on voit moins bien la fin.

