Hanni, Cimirot, Letica...: les transferts douteux de Veljkovic détaillés

Il y a quelques jours, la chambre des mises en accusation d’Anvers homologuait l’accord que Dejan Veljkovic, l’ex-agent de joueurs et entraîneurs serbe, a conclu avec le parquet fédéral en tant que repenti dans le « Footbelgate ». On y cite les noms de 15 personnes qui, selon ce dernier, auraient reçu de l’argent illégal de sa part. Mais on y aborde aussi, en énumérant chaque transfert concerné, les sommes – parfois très importantes — qui auraient transité dans le cadre de chacun des faux contrats.