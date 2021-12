« S’il faut s’arrêter, c’est maintenant. Et ensuite on repart doucement », estime l’infectiologue.

Plusieurs experts sont mécontents après les annonces du Comité de concertation. C’est le cas d’Yves Van Laethem. Fermer les écoles le 20 décembre, c’est « stupide », a-t-il déclaré à Sudinfo . « Heureusement que j’étais assis quand j’ai entendu ça. Lorsque le moteur chauffe, on ne continue pas à rouler 100 km ! S’il faut s’arrêter, c’est maintenant. Et ensuite on repart doucement. Avant les vacances qui auraient été un deuxième arrêt. »

« C’est toujours trop tard », a déploré de son côté le virologue Marc Van Ranst, à l’issue du Comité de concertation. « Vous ne pouvez pas ménagé la chèvre et le chou », a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision flamande, VTM. « Parfois, il faut être audacieux. Des masques buccaux dans les écoles dès l’âge de six ans et des compteurs de CO2 obligatoires dans les salles de classe : cela aurait pu être fait il y a un an. Alors, le problème ne se serait pas posé dans les écoles. »