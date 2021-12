Deux hippopotames positifs au covid en Belgique: les mesures prises par le zoo d’Anvers

« Le Zoo d’Anvers a immédiatement pris les mesures de précaution nécessaires. Le vétérinaire Francis confirme : « Les échantillons ont été envoyés au laboratoire vétérinaire national Sciensano pour recevoir une confirmation définitive. Le bâtiment des hippopotames a été immédiatement fermé aux visiteurs et les soigneurs ont été testés. Ils sont négatifs. Les mesures de sécurité ont été renforcées. Outre le port du masque et la désinfection des chaussures, les collaborateurs en contact avec les animaux portent des lunettes de sécurité et évitent tout contact avec les autres soigneurs et animaux. » Le bâtiment est fermé et les soigneurs ont leur propre bulle. Les hippopotames Hermien (41 ans) et Imani (14,5 ans) ne présentent aucun autre symptôme de la maladie, mais sont sous la surveillance étroite de leurs soigneurs. Les animaux sont provisoirement hors de vue des visiteurs. Le bâtiment rouvrira lorsque les valeurs des tests seront à nouveau négatives. »