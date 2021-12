Felice Mazzù après la victoire de l’Union à Saint-Trond: «Heureux du résultat, mais ça n’a pas été simple»

« J’aurais pu mettre un but plus tôt, mais j’ai été jugé hors-jeu, alors je le devais à l’équipe de mettre ce deuxième », a réagi au micro d’Eleven Sports le buteur unioniste qui est la meilleure gâchette du championnat avec 16 réalisations. « J’en suis à 16 comme j’aurais pu être à 20, je ne me fixe pas d’objectif. Je veux juste continuer à mettre des buts. Ce soir, c’était important de prendre les trois points pour ne pas enchaîner deux défaites. Il nous fallait réagir et ça a été le cas. »

Petite alerte tout de même en fin de match pour Undav, qui a quitté le terrain en boitillant, remplacé par Avenatti dans le temps additionnel. « Rien de grave, j’ai juste reçu un coup direct », a rassuré l’attaquant. « Je n’étais pas à 100 %, donc on a effectué le changement pour mieux négocier les dernières minutes du match. »

Mazzù : « Ça n’a pas été simple »

Du côté de l’entraîneur Felice Mazzù, la joie ne cache pas les difficultés qu’ont éprouvées ses joueurs. « Je suis heureux de ce résultat, mais ça n’a pas été un match simple », a reconnu le coach de l’USG. « On a eu du mal à s’adapter au terrain, on a raté pas mal de contrôles et de passes, ce qui n’est pas dans nos habitudes. On avait les occasions pour faire 1-3 et même 1-4. En 2e mi-temps, on a joué trop bas dans le premier quart d’heure et on a subi, puis il y a eu ce but de Brüls sur un ballon flottant qui a remis l’adversaire dans le match. On a tout de même eu la volonté de revenir et de se créer pas mal d’occasions. Undav peut et doit remercier ses coéquipiers, mais il est vrai qu’il est souvent au bon endroit et c’est bien pour le futur. »