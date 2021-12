Premier League: la belle initiative d’Aston Villa pour rendre hommage à un enfant tué par son père et sa belle-mère

L’enfant de six ans a été tué l’an dernier.

Cette affaire a bouleversé les Britanniques. Le juge a déclaré qu’il s’agissait de d’une des affaires « les plus pénibles et dérangeantes » qu’il ait eu à traiter. Les accusés n’ont exprimé aucun remord. Leur comportement a été qualifié de « méchant et sadique ».