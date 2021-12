Football: quand Bournemouth marque en… six secondes (vidéo)

Les spectateurs du match au sommet entre Fulham et Bournemouth ont certainement assisté à l’un des buts les plus rapides de la saison au niveau de sa construction ! Alors que les deux équipes n’avaient qu’une unité d’écart au coup d’envoi de la partie, elles n’ont pas pu se départager en faisant match nul (1-1).

Mais ce que l’on retiendra surtout de ce duel, c’est la vitesse du but de l’ouverture du score. À peine revenu sur le terrain, Solanke a donné l’avantage à Bounemouth six secondes après le coup d’envoi de la deuxième période. Un avantage que les « Cherries » penseront conserver jusqu’au terme de la partie mais ils ont finalement été rejoints à la 84e et un but d’Adarabioyo.