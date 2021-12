Evénements intérieurs, port du masque: les nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce samedi

Une première série de mesures décidées vendredi par le Comité de concertation afin de ralentir la propagation du coronavirus entre en vigueur ce samedi, avant une deuxième salve plus importante lundi. Les premières mesures concernent l’événementiel et le port du masque.

Les événements à l’intérieur rassemblant plus de 4.000 personnes ne peuvent plus avoir lieu. Tous les regroupements et activités privés à l’intérieur sont également provisoirement interdits à l’exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles.