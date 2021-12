Open d’Australie: le Grand Chelem sans Djokovic? Le Serbe entretient toujours le suspense

Du grand Djokovic encore une fois ! Éliminé hier soir avec la Serbie en demi-finale de Coupe Davis, Novak Djokovic s’est senti « vraiment fatigué de toute cette année » et n’a pas voulu exprimer ses plans pour les prochains mois. Pourtant, cela urge ! Les organisateurs de l’Open d’Australie ont, cette semaine, officialisé l’obligation vaccinale. Le Serbe, qui a publiquement pris position contre les vaccins, refuse toujours jusque-là de communiquer sur son statut vaccinal.

« Je vais essayer d’utiliser les prochains jours pour récupérer, me reposer et oublier le tennis. Je suis vraiment fatigué de cette saison et de toute cette année. Je comprends que vous vouliez des réponses sur où et comment je vais commencer la saison, mais on verra ce que nous réserve le futur. Je ne peux pas vous donner une date, mais évidemment l’Open d’Australie arrive vite, alors vous saurez très bientôt. »