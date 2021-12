Mercato: l’ancien Gantois Jonathan David ciblé par Arsenal

Jonathan David réalise un début de saison de folie, contrairement à son équipe. Avec déjà dix buts inscrits en l’espace de seize matches, le Canadien est le seul joueur du LOSC cette saison à sortir du lot de par ses prestations. Et cela ne laisse évidemment pas les écuries européennes insensibles.

Selon les médias anglais, dont le Daily Mail et l’Evening Standard, Arsenal, actuellement dans le Top 5, s’intéresserait à David, et cela depuis quelques saisons maintenant. David pourrait remplacer Alexandre Lacazette, qui arrivera en fin de contrat en juin. Mais le prix sera probablement très élevé pour un joueur lié aux Dogues jusqu’en 2025 et en pleine progression.