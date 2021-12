Basket: la NBA exige la troisième dose de vaccin pour les joueurs et les staffs techniques

La Ligue nord-américaine de basket NBA exige que ses joueurs et le personnel d’encadrement des équipes reçoivent un vaccin de rappel contre le Covid-19 avant le 17 décembre. Les joueurs qui ne satisfont pas à cette exigence devront être testés avant chaque match, selon le site internet sportif The Athletic. Le personnel qui ne remplira pas cette condition ne sera plus autorisé à avoir des contacts avec les joueurs.

Pour l’instant, la NBA a exigé que le personnel des équipes soit vacciné, mais la même chose n’a pas été imposée aux joueurs. Néanmoins, environ 97 % des joueurs de la NBA ont été vaccinés. Les autorités locales exigent parfois la vaccination pour pouvoir accéder aux installations couvertes, comme à New York. Le meneur All-Star des Brooklyn Nets Kyrie Irving a refusé de se faire vacciner et n’a donc pas pu encore jouer cette saison.