Nationale 1: Adrien Bongiovanni (ex-Standard, Monaco) signe jusqu’en fin de saison au Patro Maasmechelen

Sans club depuis la fin de son aventure à Den Bosch et donc libre d’engagement, Adrien Bongiovanni (22 ans) a trouvé un accord avec le Patro Maasmechelen pour y terminer la saison. Formé au Standard, qu’il avait quitté à l’âge de 16 ans pour rejoindre l’AS Monaco, le milieu offensif liégeois avait été durant trois semaines en test au RFC Seraing, sans que cela ne débouche sur un contrat. Pour continuer à s’entretenir, Adrien Bongiovanni avait alors rejoint, en P3 liégeoise, le Croatia Wandre cher à Juri Selak et Nicola Lozina. Et c’est donc à Maasmechelen, leader en division 1 amateurs, qu’il terminera la saison en espérant dérocher le titre avec l’équipe limbourgeoise entraînée par Stijn Stijnen et relancer sa carrière.