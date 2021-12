«Tout cela pour la Saint-Nicolas de Bart De Wever…», «Frank Vandenbroucke a pété un câble»: les dessous d’un Codeco houleux

Trois Comités de concertation en deux semaines et demie pour prendre en charge une situation qualifiée de « très urgente » dès le premier. Trois rapports d’experts dûment édulcorés par la moulinette politique. Et, au final, une batterie de mesures douloureuses pour certains, mais en deçà de la réaction énergique demandée au départ, et qui arrivent, pour les dernières, alors que la situation est tout doucement en voie d’amélioration.