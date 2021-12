«Marchandages opportunistes», «impasse sanitaire»: revue de presse des éditos après le Comité de concertation

« Le processus de décision politique a quitté les balises scientifiques pour retomber dans la confection de compromis, ce modus operandi qui domine la gestion de la Belgique. Les trois derniers Codeco (en trois semaines !) ont ainsi été gouvernés par des effets de dramatisation surprenants – comme la sortie irresponsable ce jeudi de Jan Jambon – et des méga-marchandages opportunistes ou partisans avec, pour résultat, hélas habituel, de tuer toute cohérence. »

Sudinfo - On espère qu’ils ne se soient pas trompés...

« L’affrontement a été rude, comme jamais auparavant, selon l’aveu des protagonistes. Ce qui prouve aussi que le monde politique est sur les nerfs, fatigué et comme désarmé face à ce qui ressemble à une impasse sanitaire. »

La Libre Belgique - Une pause à vivre, pas à subir

« L’heure est grave, les espoirs minces. Certains experts observent le pic de la quatrième vague mais le testing est débordé, le tracing dépassé. La situation dans les hôpitaux, bientôt intenable, laisse peu de marge aux autorités. Les doutes émis sur la réalité de terrain ne sont plus permis, ni audibles, tant les soignants sont fatigués, déprimés, démunis et exaspérés. »

La Dernière Heure - Le comité de consternation

« On est plus proches du football panique insensé qu’autre chose. On veut fermer sans vraiment fermer, on n’est pas d’accord autour de la table, et donc on trouve un compromis épidémiologiquement sans queue ni tête qui consiste à dire :’On sait que les enfants sont le moteur n°1 de l’épidémie, on sait qu’il faut agir maintenant, mais on attend deux semaines.’ »

L’Echo - L’école à nouveau prise pour cible: emparons-nous de cet échec