Comité de concertation: les cours dans les académies aussi suspendus à partir du 20 décembre

Les cours pour l’ensemble de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) seront également suspendus à partir du lundi 20 décembre, selon l’une des mesures décidées vendredi par le Comité de concertation afin de ralentir la propagation du coronavirus. Les évaluations déjà programmées peuvent toutefois être maintenues.

Là aussi, des détecteurs de CO2 devront être installés dans les classes «le plus rapidement possible», selon la circulaire de la fédération Wallonie-Bruxelles, et le port du masque y sera également obligatoire dès l’âge de six ans. Les activités scolaires extra-muros d’une journée sont suspendues.