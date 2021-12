Serie A : Alexis Saelemaekers buteur, l’AC Milan s’impose sans trembler (vidéos)

Ce samedi après-midi, l’AC Milan recevait la lanterne rouge de la Serie A, Salernitana. Les Rossoneri se sont imposés 2-0 et Saelemaekers a inscrit son premier but de la saison sous les couleurs milanaises.

Après une victoire face au Genoa en milieu de semaine, Milan devait s’assurer les trois points face à Salernitana, lanterne rouge du championnat italien. Les Rossoneri se sont imposés sans trembler, sur le score de 2-0. Alexis Saelemaekers a inscrit le second but de l’équipe rouge et noir.

Franck Kessie a d’abord lancé les hostilités après cinq petites minutes de jeu en concluant une belle action de Rafael Leão . Le belge Alexis Saelemaekers a ensuite doublé la marque à la 18ème minute, assurant ainsi les trois points aux hommes de Pioli.