Inondations meurtrières en Wallonie: le corps de la dernière victime officiellement identifié

Le corps de la dernière personne disparue lors des inondations du mois de juillet dernier a été formellement identifié, a indiqué samedi le parquet de Liège à Belga, confirmant une information de RTL Info. Il s’agit d’un homme de 70 ans, dont la dépouille avait été retrouvée il y a près d’un mois sur les berges de l’Ourthe.

« L’information est toute récente, on a reçu les résultats ADN ce vendredi », précise Damien Leboutte, procureur de division au parquet de Liège. « Il s’agit bien de la personne dont on a retrouvé le corps sur une berge de l’Ourthe entre Tilff et Angleur il y a un mois, mais il a fallu le temps de faire les analyses ADN. »