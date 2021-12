Intempéries: l’IRM lance un avertissement

En Hautes Fagnes, des chutes de neige seront encore possibles samedi soir. Une accumulation supplémentaire de un à deux centimètres de neige est possible.

L’Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement aux conditions glissantes samedi soir à partir de 18h00 jusque dimanche 10h00. Des plaques de glace et de givre pourraient se former en Wallonie, à Bruxelles ainsi que dans les provinces flamandes d’Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand.