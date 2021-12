Spectaculaire et violente sortie de route pour Thierry Neuville lors d'essais

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe ont été victimes d’une lourde sortie de route lors des essais avec la nouvelle Hyundai hybride en vue de la prochaine saison samedi dans le Tarn, a rapporté son équipe sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes ont été victimes d’une chute de 30 mètres, finissant dans le contrebas d’un ravin. « L’équipage est sain et sauf et les secours sont intervenus rapidement sur le site pour soigner une blessure à l’épaule de Martijn », a fait savoir Hyundai sur Twitter. Pilote et copilote sont passés par l’hôpital de Montpellier, qu’ils ont pu quitter dans la soirée.