Spa Rally: le Français Rossel mène après la 1re journée, Fernémont le mieux placé pour le titre

Si le Français Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) mène la danse au rallye de Spa, 8e et dernière étape du championnat de Belgique des rallyes, c’est bien Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2) qui est le mieux placé dans le match à trois pour le titre national.

La 10e spéciale prévue samedi a été annulée. Après 9 ES, Adrian Fernémont est à 4.8 secondes de Rossel, le champion du monde WRC3, alors que Ghislain de Mevius (Skoda Fabia Rally2 evo) est 3e à 16.3, malgré une erreur dans la spéciale de Charneux. Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) est allé à la faute dans l’ES7 et est 5e à 24.3 du leader, à 19.5 de Fernémont et à 8 secondes de De Mevius. L’autre Français dans la course, Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) a du lui abandonner pour un problème moteur.

Des trois prétendants à la couronne nationale - Fernémont, de Mevius et Munster, c’est Adrian Fernémont qui a semblé le moins nerveux sur les routes spadoises rendues glissantes par la pluie.