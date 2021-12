Un choc wallon excitant pour le SC Charleroi: «Il faut canaliser cette énergie»

Edward Still ne cachait pas son excitation, vendredi, à deux jours de se déplacer avec ses joueurs à Sclessin. Le coach carolo aime les défis et ce choc wallon en est un, une semaine après la désillusion contre Anderlecht (défaite 1-3 au Mambourg). Cette impatience était visiblement partagée par tout le groupe. « Oui, vraiment. Et pour différentes raisons. D’abord, ce sentiment négatif avec lequel on est sorti contre Anderlecht. Ça laisse un feeling désagréable à tout le monde, alors qu’on avait à cœur transmettre cette énergie positive à ce stade quasi comble. Dans ces cas-là, on veut déjà être au match suivant. Et quand le match qui suit est celui qui nous attend ce dimanche, cela rend l’excitation encore plus forte. Mais il faut canaliser cette énergie-là. Il faut l’utiliser à notre avantage, pour avoir plus d’impact et non pas perdre le fil comme on a pu le faire contre Anderlecht », précise le coach sambrien.

Si, pour les supporters des deux équipes, c’est un moment important de la saison, ce déplacement entraîne aussi une poussée d’adrénaline, toute sportive, chez tous les protagonistes. Et même si le Sporting a subi une sacrée cure de jouvence cette saison, son jeune entraîneur ne craint pas un manque d’expérience. « C’est une ambiance qui est géniale. Soit on la craint, soit on y va pour l’affronter et l’utiliser à notre avantage. C’est ce pour quoi on est préparé. On en a discuté au sein du groupe cette semaine. On a vraiment envie de prendre ce match à notre compte, pour pouvoir dicter l’ambiance qu’il y aura dans ce stade dimanche », poursuit-il.