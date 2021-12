Enchaînement difficile, onze de base instable: Anderlecht est en quête de constance

Même si elle a fait du bien, la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique acquise mardi soir aux tirs au but à Seraing n’a pas totalement rassuré du côté d’Anderlecht. La visite de Zulte Waregem, ce dimanche, devrait pourtant théoriquement permettre aux Bruxellois d’enchaîner un deuxième succès de rang en championnat après celui acquis sur la pelouse du SC Charleroi, le week-end dernier. Cette saison, les hommes de Vincent Kompany n’ont réussi pareil ‘exploit’ qu’à deux reprises : contre Seraing et au Cercle en août puis face à Malines et au Standard en septembre.

« Ce manque de constance est évidemment un problème qu’il convient de régler au plus vite si Anderlecht veut atteindre les Playoffs 1, chose qu’il est en droit de viser », explique ainsi Nordin Jbari, consultant sur Eleven. « Il y a suffisamment de talent dans cette équipe mais on sent que Kompany veut encore changer trop de choses comme il l’avait déjà fait lors de ses six premiers mois en tant que coach. À l’époque, il avait à sa disposition une équipe beaucoup plus jeune, sans expérience. Or ici, il devrait pouvoir s’appuyer sur un onze de base plus stable, comme il l’avait fait après janvier l’an dernier, quand son équipe avait terminé en boulet de canon. Vincent est un coach qui a des idées et essaie de les mettre en place mais parfois, il est bon de trouver un certain équilibre, d’imposer une certaine hiérarchie au sein de son groupe pour aller de l’avant. Or je trouve qu’en ce moment, elle n’est pas suffisamment claire, du moins à certains postes… »