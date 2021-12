D1A: Seraing s’incline au Club de Bruges au terme d’un match spectaculaire (3-2)

Le Club de Bruges s’est imposé 3-2 face à Seraing ce samedi dans le cadre de la 17e journée de D1A. La tâche n’a pas été facile pour les champions en titre, qui ont affronté des Métallos déroutants. Avec 33 points, les Brugeois maintiennent l’écart de 4 unités avec l’Union Saint-Gilloise, le leader. De son côté, Seraing reste calé à la 15e place avec 19 unités.

Dominateurs mais pas à l’abri des contre-attaques de Seraing, les Brugeois ouvraient logiquement le score après le quart d’heure de jeu. Charles De Ketelaere débordait sur le côté droit et remisait au point de penalty pour Ruud Vormer bousculé par Antoine Bernier (16e). L’arbitre n’avait d’autre choix que de siffler la faute et indiquer le point de penalty. Bas Dost ne se faisait pas prier et donnait l’avantage aux champions de Belgique (17e, 1-0).