Quel Standard pour affronter Charleroi ? Pas mal de changements sont attendus chez les Rouches

Son transfert du côté de Fribourg a fait du bruit. Voire grincer des dents auprès des fans. Pas de quoi toutefois toucher à son importance, acquise au fil des semaines sur le côté droit de la défense. Collins Fai a tenu la baraque jeudi mais le Diablotin devrait reprendre son poste. Pour centrer, comme chaque fois. Et tout donner, comme il l’expliquait récemment sur son compte Instagram. « Mon travail n’est pas fini, il me reste encore des matches pour ce club et je compte bien me donner à 200 %, comme je l’ai toujours fait depuis mes débuts ».

Sa montée au jeu a offert les quarts de finale au Standard. Un but et une passe décisive, de quoi ponctuer un joli récital. « Je dois confirmer, notamment face à Charleroi, une équipe que je connais bien ». Le Congolais sait ce qu’il veut, et ne cache pas ses ambitions. Sa capacité à garder les ballons constitue un autre adjuvant pour ses couleurs. Une possible titularisation au détriment de Joao Klauss, besogneux mais en crise de confiance depuis de longues semaines. Et pour remporter le choc wallon, pas question de tergiverser. « Straight to the point », avec les meilleurs soldats…