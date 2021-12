Ecoles: ce qui change ce lundi

Les nouvelles mesures prises par le Comité de concertation vendredi entrent en vigueur ce lundi. Il est notamment question du port du masque, d’aération et de détecteurs de CO2.

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi pour la troisième semaine consécutive. Le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées ont pris de nouvelles mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus.

La discussion a été très serrée, tendue même, lorsqu’ils ont abordé les écoles. Les experts prônaient la fermeture des établissements maternels et primaires pour dix jours. Mais les ministres francophones et flamands de l’Enseignement, donc le PS et la N-VA, n’en voulaient pas. Le compromis trouvé : les écoles fermeront la semaine précédant les vacances de Noël, du 20 au 24 décembre. Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans, à partir de lundi. Les classes fermeront dès que deux cas positifs seront recensés (contre trois auparavant).

Le masque en classe

Dans une circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on lit ceci : « Les élèves doivent porter le masque à partir de la 1ère primaire à l’intérieur. Le masque peut être ôté pendant les repas et dans le cadre des cours d’éducation physique. Des moments de pause sont également prévus lorsque les élèves sont assis en classe, pour leur bien-être et le bon déroulement des apprentissages, étant entendu que les consignes d’aération doivent être strictement respectées. Pour les élèves, l’obligation du port du masque peut être levée pour les personnes en situation de handicap, étant dans l’impossibilité de porter un masque ou si l’état médical de l’élève l’impose. Les parents qui entrent dans l’école doivent toujours porter le masque. »

Pour l’ESHAR, le masque pourra être enlevé une fois assis, à la condition de respecter les consignes d’aération.