Jude Bellingham après Dortmund – Bayern: «Vous confiez à un arbitre, qui a déjà truqué un match, le plus grand match d’Allemagne»

Le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmunt, match le plus prestigieux du football allemand, a tenu toutes ses promesses samedi. Mais les Bavarois, sur leurs qualités individuelles, ont fait la différence en exploitant parfaitement les quelques erreurs de l’adversaire pour s’imposer sur le score de 3-2. Du côté du Borussia, la pilule est difficile à avaler, d’autant plus avec la polémique autour du penalty victorieux accordé au Bayern en toute fin de rencontre.

À l’issue de la rencontre, Jude Bellingham était tout aussi remonté et n’a pas hésité à porter des accusations à l’égard de l’arbitre. « Pour moi, ce n’était pas un penalty. Hummels ne regarde même pas le ballon, et il ne se bat pas pour ça, il le touche, et je ne pense pas qu’il regarde la balle. On peut regarder bien d’autres décisions dans ce match », a déclaré l’international anglais au micro de Viaplay avant d’aller plus loin. « Vous confiez à un arbitre, qui a déjà truqué un match, le plus grand match d’Allemagne. À quoi vous attendiez-vous ? »