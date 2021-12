Romelu Lukaku sur le banc au coup d’envoi face à West Ham: «On doit être prudents et lui, patient», confie Tuchel

Chelsea s’est incliné sur la pelouse de West Ham samedi sur le score de 3-2. Une rencontre que Romelu Lukaku a commencée sur le banc, avant de monter au jeu à la mi-temps suite à la sortie sur blessure de Kai Havertz. Son coach Thomas Tuchel a d’ailleurs révélé après le match qu’il aurait préféré ne pas avoir à faire jouer le Diable rouge si longtemps, lui qui revient d’une blessure à la cheville.

« Je sais que Romelu pousse pour jouer », a déclaré l’entraîneur des Blues. « Il est impatient, c’est dans sa nature. Mais il y a une grande différence entre être prêt à l’entraînement et être prêt pour un match. Et ensuite, pour être prêt pour un match de Premier League. Il y a une telle intensité. On doit être prudents et il doit être patient. »