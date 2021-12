Pierre Rabhi, le paysan insurgé, s’en est retourné à la terre

Mort ce samedi des suites d’une hémorragie cérébrale, le cofondateur du mouvement Colibris était une icône et un précurseur de l’agroécologie. Il nous avait raconté son parcours et sa vie l’an dernier.

C’était en avril 2020. Alors que nous étions au plus fort de la première vague du covid, la plus meurtrière, l’homme avait accepté d’accorder au Soir un grand entretien centré sur son parcours de vie. Le confinement était tel, à l’époque, que nous avions été contraints de nous parler à distance. La connexion téléphonique avait été mauvaise, au point que l’enregistrement en avait pâti, et qu’il avait fallu, le lendemain, rappeler Pierre Rabhi, qui avait gentiment accepté de recommencer une partie de l’entretien.

C’est depuis sa terre ardéchoise de Montchamp, là même où il avait décidé de s’installer soixante ans plus tôt avec sa femme Michèle, en choisissant de quitter la ville, que Pierre Rabhi nous avait, ce jour-là, raconté son histoire. Il n’était pas peu fier d’avoir transformé la ferme originellement en ruines, sans eau courante ni électricité, en terre promise, et petit coin de paradis.