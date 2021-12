Leipzig, 11e de Bundesliga, se sépare de son coach Jesse Marsch

Les mauvais résultats ont coûté son emploi à Jesse Marsch. Le coach américain a été licencié par le RB Leipzig, vice-champion d’Allemagne de football, dimanche. L’entraîneur de 48 ans était arrivé cet été en remplacement de Julian Nagelsmann, parti au Bayern Munich.

Vendredi soir, le club a ouvert la quatorzième journée de Bundesliga par une défaite 2-1 à l’Union Berlin. Taiwo Awoniyi, ex-Gantoise et Mouscron, avait ouvert le score pour les Berlinois après six minutes, mais les visiteurs ont égalisé peu après par Christopher Nkunku (13e). À la 57e minute, Timo Baumgartl a infiligé à leurs visiteurs d’un soir leur troisième défaite consécutive en championnat. Le vice-champion allemand, durement touché par les blessures et une épidémie de coronavirus la semaine dernière, a chuté à la onzième place du classement (18 pts en 14 matchs). Le président du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a fait comprendre immédiatement après le match que la défaite ne serait pas sans conséquences. Deux jours plus tard, Marsch, qui est toujours à l’isolement à cause d’une infection au Covid-19, a été licencié.