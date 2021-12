Une 6e place décevante pour les Young Red Lions à la Coupe du monde

Pour leur 6e et dernière rencontre de la compétition, dans cette coupe du monde Junior, à Bhubaneswar, les jeunes Lions devaient impérativement mettre leurs dernières forces dans la bataille pour tenter conquérir une 5e place lors du duel face aux Pays-Bas. Un ultime duel pour la Belgique qui a dû digérer la déception de ne pas réussir à se qualifier pour le dernier carré après un match décevant face à l’Inde en quarts de finale. Face à l’Espagne, vendredi, elle a ainsi dû patienter jusqu’aux Shoot-outs pour émerger après une prestation moyenne et manquant réellement d’énergie, du moins durant les 30 premières minutes.

Mais ce dimanche, le derby des plats pays ne s’annonçait pas non plus comme une balade de santé face à un adversaire solide et redoutablement efficace en zone de conclusion (avec 39 buts marqués en 5 matches !). Et il ne fallait d’ailleurs que 8 minutes aux Néerlandais pour prendre la rencontre en main sur la suite de leur premier penalty, Miles Bukkens lançait les hostilités sur une déviation astucieuse. Thibeau Stockbroekx obtenait une belle possibilité mais c’est bien Brent Van Bijnen qui profitait d’un moment de le laxisme dans la défense pour doubler l’avance des Néerlandais au quart d’heure. Cinq minutes plus tard, Miles Bukkens offrait encore un peu plus d’air aux Oranje sur un sleep puissant. Mais les Young Red Lions n’abandonnaient pas et Thibault Deplus réduisait l’écart sur une phase de penalty (25e). La joie était malheureusement de courte durée dans le camp belge puisque, moins de 120 secondes plus tard, Miles Bukkens, le meilleur buteur de cette Coupe du monde (18 buts), s’offrait un triplé sur penalty (1-4).