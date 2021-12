Lesbos: le pape François appelle à mettre fin à un «naufrage de civilisation» (photos)

La Méditerranée « est en train de devenir un cimetière froid sans pierres tombales. Je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation ! », a lancé le souverain pontife, au deuxième jour de sa visite en Grèce, marquée par une visite éclair à Lesbos.

Dans le camp de Mavrovouni, qui abrite encore près de 2.200 demandeurs d’asile, le pape a été chaleureusement accueilli par une foule de migrants qui s’étaient massés entre les conteneurs et les tentes du camp. Le Saint-Père a longuement salué et béni les familles présentes, parmi lesquelles de nombreux enfants. « Welcome ! », « We love you », pouvait-on entendre.